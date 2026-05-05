Tito, attesa per la salita della B.V. del Carmine presso il Monte Carmine: queste le modifiche alla circolazione

Il Comune di Tito informa:
“In occasione della salita della B.V. del Carmine presso il Monte Carmine, domenica 10 maggio 2026 sono apportate le seguenti modifiche alla circolazione.
𝐃𝐈𝐕𝐈𝐄𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐀:
- dalle ore 07.00 alle ore 20.00 area di pertinenza della cappella del Monte Carmine;
- dalle ore 07.00 alle ore 10.00 in Largo San Laviero Martire (Chiesa Madre) e Via Settentrionale.
𝐂𝐇𝐈𝐔𝐒𝐔𝐑𝐀 𝐀𝐋 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐈𝐓𝐎 𝐕𝐄𝐈𝐂𝐎𝐋𝐀𝐑𝐄 (eccetto per veicoli a servizio delle persone con disabilità, veicoli di soccorso, Forze di Polizia e/o altri soggetti autorizzati):
- dalle ore 10.30 alle ore 13.00 presso strada comunale Monte Carmine (direzione Cappella) altezza intersezione con strada comunale della Montagna;
- dalle ore 10.30 alle ore 11.30 presso strada comunale Monte Carmine (direzione Tre Croci) altezza intersezione con strada comunale direzione Piano del Carpino;
- dalle ore 07.00 alle ore 20.00 presso strada comunale Monte Carmine area di pertinenza della cappella del Monte Carmine”.