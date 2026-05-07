Potenza: divieto di fuochi d’artificio e petardi! Ecco l’ordinanza del Sindaco

Il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, con propria ordinanza numero 27 del 5 maggio 2026, ha disposto il divieto assoluto:

a) di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari su tutto il territorio comunale, in particolar modo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

b) di utilizzo di ogni tipo di materiale pirotecnico in luoghi privati, qualora le conseguenze (rumori, fumi, caduta di residui) si ripercuotano su spazi pubblici o arrechino disturbo a terzi; a una distanza inferiore di 200 metri dal centro abitato di Potenza, così come individuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2011 e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 5 maggio 2026 e fino alle ore 24 del 30 settembre 2026.

Provvedimenti assunti per contrastare rischi per la comunità quali:

– rischio di lesioni e ustioni derivanti dall’uso improprio o dal malfunzionamento di prodotti anche legali, con particolare riferimento ai minori e alle persone fragili;

– incremento delle polveri sottili nell’aria e rischio di incendi derivante dalla caduta di frammenti incandescenti su aree boschive, sterpaglie, proprietà private ed edifici storici;

– disturbo della quiete: forti rumori che possono arrecare disagio a persone anziane, malate o particolarmente sensibili;

– il forte stress, perdita dell’orientamento e traumi fisici agli animali, sia domestici sia selvatici, inducendoli a reazioni istintive di fuga pericolose per la loro sopravvivenza e per la sicurezza stradale.