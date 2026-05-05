Potenza, la Basilicata investe sulla sicurezza: bando voucher videoallarme antirapina per imprese commerciali

Verrà presentato giovedì 7 maggio prossimo, alle ore 11,00 , presso la Sala Economia della Camera di Commercio della Basilicata, dal Presidente dell’Ente Camerale Michele Somma e dai Prefetti di Potenza e Matera, Michele Campanaro e Maria Carolina Ippolito, il “Bando voucher video allarme antirapina anno 2026”.

L’iniziativa nasce nell’ambito del “Protocollo d’intesa per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e videoallarme degli esercizi commerciali”, sottoscritto lo scorso 19 novembre 2025 tra il Prefetto di Potenza ed il Presidente della Camera di Commercio della Basilicata, in presenza del Sottosegretario di Stato all’Interno, On. Nicola Molteni.

Alla presentazione parteciperanno i vertici provinciali delle Forze di Polizia di Potenza e Matera e quelli delle Associazioni di categoria del settore del commercio delle due province.