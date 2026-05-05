Concorso “Inventiamo una banconota”: premiata questa scuola di Pignola

Le classi 4^I dell’Istituto di Istruzione Superiore “Fortunato” – Liceo Artistico “Carlo Levi” di Rionero in Vulture e la 3^D dell’Istituto Comprensivo Statale di “Pignola” (plesso di Abriola) sono le finaliste lucane della selezione interregionale del concorso promosso dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’Istruzione, dal titolo “Inventiamo una banconota”.

Per l’anno scolastico 2025-2026, il tema del Premio è “La nuova faccia dell’euro: identità, natura e cultura per il futuro“.

Presso la Filiale di Potenza, i ragazzi, gli insegnanti e i dirigenti delle due scuole finaliste lucane sono stati accolti per l’illustrazione dei bozzetti e il conferimento del premio di duemila euro per ciascuna scuola, destinato al supporto e allo sviluppo delle attività didattiche.