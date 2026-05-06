Potenza in piazza con l’Azalea della Ricerca. Ecco quando

La Basilicata aderisce alla campagna “L’Azalea della Ricerca” promossa da Fondazione Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc) in occasione della Festa della Mamma.

Domenica 10 maggio saranno complessivamente 58 i centri lucani coinvolti nella distribuzione delle azalee, offerte con una donazione minima di 18 euro per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne.

Nel Potentino l’iniziativa interesserà trentacinque comuni, con cinque postazioni nel capoluogo: a Potenza i volontari saranno presenti in piazza Mario Pagano, piazza Don Bosco, via Adriatico, rione Santa Maria e via del Gallitello.

In provincia di Matera, invece, il principale punto di riferimento sarà il capoluogo dei Sassi, dove saranno allestiti gazebo in piazza Vittorio Veneto, piazza Mulino, piazza Sant’Agnese, via Lucana, via Annunziatella, via Aldo Moro, via Dante (angolo Don Sturzo) e Villa Comunale.

L’Azalea della Ricerca, storica manifestazione nata nel 1984, consentirà di raccogliere fondi per finanziare studi, cure e prevenzione oncologica.

“Nel 2025 – è evidenziato in una nota – in Italia sono state stimate 179.800 nuove diagnosi di tumore tra le donne, con il tumore al seno che rappresenta la forma più diffusa”.

Grazie ai contributi raccolti nel corso degli anni, “Airc ha destinato oltre 320 milioni di euro alla ricerca sui tumori femminili, sostenendo migliaia di ricercatori impegnati nello sviluppo di nuove terapie e strumenti diagnostici”.