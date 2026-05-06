Potenza, l’Officina dei Ricordi per la prima volta al Teatro Stabile: un viaggio tra i grandi successi italiani e internazionali

Lunedì 11 maggio, alle ore 20:30, il Teatro Francesco Stabile di Potenza accoglierà per la prima volta L’Officina dei Ricordi: “band lucana che negli ultimi anni ha riportato al centro della scena la grande musica italiana e internazionale attraverso un progetto capace di unire qualità, emozione e coinvolgimento” sottolinea l’assessore alla Cultura Roberto Falotico.

L’appuntamento rientra nel cartellone di eventi del Maggio Potentino, promosso dal Comune di Potenza.

L’Officina dei Ricordi nasce dall’idea di restituire al pubblico le atmosfere che hanno segnato intere generazioni.

Sul palco saliranno:

Rocco Casella (chitarra e voce),

Gerardo Vignola (tastiere e voce),

Piero Basile (basso elettrico),

Pino Casella (batteria e percussioni).

Quattro musicisti affiatati, con una lunga esperienza live, che hanno fatto della cura del dettaglio e della fedeltà agli arrangiamenti originali la propria identità artistica.

Il concerto sarà un viaggio attraverso i più grandi successi degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, dai classici del beat italiano alle icone internazionali del rock, dal pop d’autore alle hit che hanno accompagnato la nascita delle radio libere e dei primi videoclip.

Un repertorio costruito per far rivivere ricordi, emozioni e atmosfere che appartengono alla memoria collettiva.

“Il debutto al Teatro Stabile rappresenta un traguardo importante per la band e un’occasione unica per il pubblico potentino, che potrà ascoltare L’Officina dei Ricordi nella cornice più prestigiosa del capoluogo di regione.

Una serata che promette energia, nostalgia, qualità musicale e un forte impatto emotivo.

L’ingresso è libero” , ricorda l’assessore Falotico.