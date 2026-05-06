Potenza: studenti e laureati lucani a confronto con l’Esercito. I dettagli

Si è svolto presso il Campus Universitario di Macchia Romana di Potenza, l’evento organizzato dall’Università degli Studi della Basilicata dal titolo “Indiana Jobs 3 – Alla ricerca di talenti nascosti”, finalizzato all’orientamento degli studenti e dei laureati lucani di prossimo inserimento nel mondo del lavoro.

I militari del Comando Militare Esercito “Basilicata”, presenti all’evento con un infopoint, hanno fornito indicazioni ai giovani lucani sui percorsi di arruolamento per intraprendere una carriera da professionista in uniforme.

Tra le numerose opportunità concorsuali illustrate, particolare interesse hanno riscosso i concorsi per l’ammissione al 29° corso biennale 2026/2028 per 140 Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano e il concorso per titoli ed esami per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento dell’Esercito.

Entrambi i concorsi scadono l’8 maggio prossimo e i bandi sono consultabili visitando il portale dell’Esercito Italiano www.esercito.difesa.it .

La Professoressa Ada Braghieri, Direttrice del Centro Universitario di Ateneo “POLiS” (Percorsi di Orientamento, Lifelelong, Learning e Supporto agli Studenti) ha ringraziato l’Esercito Italiano e il Comandante del Comando Militare Esercito “Basilicata”, Colonnello Paolo Franciosa, per la consolidata collaborazione e per aver garantito la propria presenza con un assetto promozionale, permettendo alle nuove generazioni che intendono mettere a frutto la loro formazione nell’ambito dei diversi profili di carriera di ricevere un’importante opportunità informativa.