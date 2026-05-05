Potenza celebra il Viviani fra archivi e ricordi: ecco l’incontro pubblico

In occasione del debutto della rassegna “Sportami in Archivio”, l’Archivio di Stato di Potenza, in collaborazione con il CONI Basilicata, promuove l’iniziativa dal titolo “Lo stadio ‘A. Viviani’ di Potenza: tracce di memoria”, in programma venerdì 8 maggio 2026 alle ore 17.30 presso la sede dell’Archivio di Stato, in via N. Sauro 1.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio documentale e culturale legato alla storia dello sport locale, offrendo al pubblico un percorso narrativo che intreccia fonti archivistiche, materiali storici e testimonianze dirette.

Al centro dell’incontro, uno dei luoghi più emblematici della vita collettiva potentina: lo stadio “Alfredo Viviani”, simbolo di passione sportiva, identità cittadina e partecipazione sociale.

Attraverso documenti d’archivio e racconti di protagonisti, sarà possibile ripercorrere le tappe fondamentali della storia del calcio a Potenza, mettendo in luce il ruolo dello sport come elemento di coesione e crescita culturale del territorio.

L’evento intende infatti restituire valore alla memoria sportiva, considerandola parte integrante della storia sociale e civile della comunità.

Ad arricchire l’appuntamento contribuirà l’esposizione di cimeli, fotografie e cartoline storiche provenienti dalla collezione privata di Giovanni D’Andrea e dal Museo Potenza Calcio, offrendo ai partecipanti un’occasione unica per immergersi nel passato sportivo cittadino.

Sarà inoltre esposta la Coppa Italia di Serie C vinta dal Potenza, testimonianza concreta di uno dei momenti più significativi della storia calcistica locale.

Nel corso del dibattito interverranno rappresentanti istituzionali, archivisti ed esponenti del mondo sportivo, che offriranno prospettive diverse e complementari, contribuendo alla costruzione di un racconto corale e partecipato.

«Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinare il pubblico al patrimonio documentale legato allo sport, valorizzando la memoria collettiva attraverso le fonti archivistiche. La collaborazione con il Coni Basilicata rappresenta un modello virtuoso per raccontare e condividere la storia sportiva lucana», dichiara il Direttore dell’Archivio di Stato di Potenza, Andrea Alberto Moramarco.

«Attraverso eventi come questo rafforziamo il legame tra sport e cultura, riconoscendo allo sport un ruolo fondamentale nella crescita sociale e nella costruzione dell’identità territoriale.

Lo stadio Viviani non è solo un luogo fisico, ma un simbolo profondamente radicato nella storia e nell’identità della città», afferma il Presidente del CONI Basilicata, Giovanni Salvia.

La manifestazione si inserisce nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato tra l’Archivio di Stato di Potenza e il CONI Basilicata, finalizzato a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della memoria sportiva, avvicinando un pubblico sempre più ampio al patrimonio archivistico e culturale del territorio.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.