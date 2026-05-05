Potenza, reti idriche nelle aree industriali: Acquedotto Lucano accelera

Acquedotto Lucano conferma la propria mission per garantire una gestione sempre più omogenea ed efficiente delle reti idriche nelle aree industriali della Basilicata, con l’obiettivo di equiparare progressivamente il livello dei servizi alle imprese tra le province di Potenza e di Matera.

Un impegno che ha trovato un momento concreto nell’incontro odierno, convocato su iniziativa del Direttore Generale di Acquedotto Lucano, Luigi Cerciello Renna, presso la sede dell’ente, alla presenza:

del Presidente del Consorzio Industriale di Matera, Antonio Di Sanza,

del Direttore Generale di Confindustria Basilicata Giuseppe Carriero,

di Pasquale Latorre vicedirettore di Confapi Matera.

Nel corso degli ultimi anni e a seguito delle riforme sopravvenute, Acquedotto Lucano ha assunto la gestione delle reti e degli impianti idrici presenti nelle aree produttive regionali.

Il percorso si è sviluppato con modalità diverse tra i due territori.

Nelle aree industriali della provincia di Potenza il trasferimento è stato completo.

Oggi Acquedotto Lucano gestisce, infatti, l’intero sistema: le reti di acqua potabile e industriale, le reti fognarie e gli impianti di depurazione a servizio delle aree produttive.

Nella provincia di Matera, invece, la situazione è parzialmente diversa.

Nelle aree industriali di La Martella, Jesce e Pisticci-Ferrandina sono state trasferite al gestore unico le reti idriche potabili, le reti fognarie e gli impianti di depurazione delle aree di La Martella e Jesce, oltre alla rete idrica di Pisticci-Ferrandina.

Non risultano trasferite le infrastrutture relative all’acqua per uso esclusivamente industriale, dove presenti, perché prive della risorsa di acqua grezza e quindi non operative.

In questo contesto Acquedotto Lucano ha inteso farsi parte attiva, in collaborazione con gli enti competenti, per censire le eventuali esigenze di uniformitá del servizio, a beneficio delle imprese e dello sviluppo di tutto il territorio.