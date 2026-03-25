A Satriano di Lucania un percorso gratuito di approfondimento con i genitori condotto da questa psicologa e psicoterapeuta. I dettagli

A Satriano di Lucania questa settimana c’è l’ultimo appuntamento di Genitori in Comune, il percorso di approfondimento sulla genitorialità condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Daniela Ciorciaro.
Spiega l’amministrazione comunale:
“Un percorso pensato per trasformare i momenti di crisi in occasioni di crescita e comprensione, per imparare a leggere le emozioni dei figli — capricci, paure, rabbia — e per trovare strategie concrete da usare subito, nella vita di tutti i giorni.
Uno spazio protetto per condividere dubbi, successi e non sentirsi mai soli.
Se hai partecipato agli incontri precedenti, non perdere la conclusione di questo bellissimo viaggio.
Se invece non hai ancora avuto occasione di partecipare, questo è il momento giusto per farlo!
Appuntamento quindi a:
- Palazzo Abbamonte
- 27 Marzo — ore 17:30
- Per genitori, educatori e tutte le persone coinvolte nell’educazione dei bambini e ragazzi
- Gratuito — posti limitati
- Prenotazioni: 3272515604
Vi aspettiamo!”.
Ecco la locandina dell’evento.