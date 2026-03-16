A Tito torna l’antichissimo rito dei Fuochi di San Giuseppe: ecco i rioni coinvolti

Torna il tradizionale appuntamento con i Fuochi di San Giuseppe, mercoledì 18 marzo 2026, a partire dalle ore 20:00 in vari quartieri di Tito, promosso dal Comune di Tito, in collaborazione con la Pro Loco “Gli Antichi Portali” e tanti cittadini volontari.

Si tratta di un rito antichissimo, tramandato di generazione in generazione, che anticipa la festività di San Giuseppe. Accendere fuochi con sterpaglie e legna secca rappresenta simbolicamente il rogo dei residui dell’inverno e l’accoglienza della primavera, un gesto che unisce simbolismo religioso, cultura popolare e senso di comunità.

Attorno ai fuochi si ritroveranno cittadini e visitatori per condividere momenti di convivialità, accompagnati da musica tradizionale.

La manifestazione rappresenta così un’occasione per riscoprire sapori, suoni e tradizioni autentiche, vivendo in prima persona un patrimonio culturale immateriale unico, il tutto organizzato in maniera volontaria dai residenti dei vari rioni coinvolti che sono:

Via San Vito, Piazzale mercato Via San Vito, Contrada Radolena, Via Roma area ex prefabbricati, Piazzale Madonna delle Grazie (ex Ballarò), Via Montevergine e Piazzale Parrocchia Tito Scalo.

«I Fuochi di San Giuseppe sono una delle espressioni più autentiche della nostra identità culturale – sottolinea l’assessore alla cultura Antonio Carlucci –. Custodire queste tradizioni significa mantenere viva la memoria del nostro territorio e trasmetterla alle nuove generazioni.

La partecipazione dei rioni, delle associazioni locali e degli artisti è fondamentale per continuare a vivere questa eredità storica».

«Questa manifestazione è molto più di una semplice festa – afferma il sindaco Fabio Laurino –. Attorno ai fuochi si ritrovano storie, relazioni e senso di appartenenza che raccontano la storia di Tito e delle nostre tradizioni.

È un momento in cui la comunità si ritrova e i visitatori scoprono la nostra cultura più autentica».

Per agevolare la mobilità dei visitatori, sarà attivo un servizio navetta gratuito.

La Pro Loco “Gli Antichi Portali” coordinerà la giuria che visiterà i fuochi per premiare quello più fedele alla tradizione, valutando accoglienza, rispetto degli elementi storici e qualità dei cibi tipici proposti.

Durante la serata sarà inoltre possibile ammirare l’opera pittorica in acrilico dedicata a San Giuseppe, realizzata dall’artista Mauro Paparella in Via San Vito, che arricchisce ulteriormente l’aspetto culturale dell’iniziativa.