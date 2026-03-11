A Tito tutto pronto per i fuochi di San Giuseppe: ecco dove saranno accesi tra musica e tradizione

Il Comune di Tito, in collaborazione con la Pro Loco “Gli Antichi Portali”, vi invita a partecipare a uno degli appuntamenti più attesi e consolidati della tradizione cittadina.
Mercoledì 18 marzo 2026 a partire dalle ore 20:00
Una serata che ogni anno unisce tradizione, cultura e comunità, con i fuochi accesi nei diversi rioni del paese.
Intorno alle fiamme si ritrovano cittadini e visitatori tra musica tradizionale, vino, patate sotto la cenere e convivialità, mantenendo viva una delle usanze più sentite del nostro territorio.
Musica tradizionale in ogni rione accompagnerà la serata.
I fuochi saranno accesi in diversi punti del paese:
• Piazzale Parrocchia – Tito Scalo
• San Vito – Piazzale Mercato
• Via San Vito
• Via Montevergine
• Calvario – Area ex prefabbricati
• Piazzale Ballarò
• Contrada Radolena
Servizio navetta gratuito.