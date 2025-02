Academy Basket Potenza – Barletta Basket: anticipato a domani il match. I dettagli

L’indisponibilità del PalaPergola per un concomitante evento sportivo già in programma rende necessario anticipare a domani (palla a due ore 19.30) il match Academy Basket Potenza – Barletta Basket, valido per la 7^ giornata di ritorno del campionato di Serie C interregionale.

Reduci dalla bella e convincente vittoria di Corato, i rossoblù hanno l’opportunità di dare continuità al risultato positivo di sette giorni fa, a patto di non sottovalutare una squadra esperta e rodata per questa categoria, oltre che mentalmente già pronta a dover disputare i playout.

Gli esterni Galantino (13.3 ppg) e Falcone (11.5), insieme ai lunghi Caceres (9.6 di media) e il top scorer Gianluca Serino (30 punti nella gara d’andata) sono il nucleo su cui si fonda il roster biancorosso, nel quale trovano spazi.

Del resto già nella gara d’andata, vinta 58-54 da Giuseppe Pace e compagni, l’Academy dovette soffrire fino all’ultimo, pur avendo acquisito anche le diciassette lunghezze di vantaggio in un paio di circostanze, a testimonianza della capacità di non arrendersi e giocare fino alla sirena finale da parte del roster di Pasquale Scoccimarro, ai tempi ancora a secco di vittorie.

Successivamente, in concomitanza anche dell’innesto del play argentino ex Campli Nicolas Whelan, ne sono arrivate a tre, con la trasferta di Trani che ha sbloccato una squadra capace di battere sul proprio parquet Castellaneta e Mesagne, nonché di rendere la vita complicata Domenica scorsa anche a Lecce, ovvero tre delle prime quattro della classifica.

Alla base della filosofia di gioco delle due squadre vige sicuramente un ritmo di gioco differente, con il giovane roster potentino chiamato a sfoderare un’altra prestazione difensiva come quella di Domenica scorsa a Corato (53 punti subiti) e tenere alti i giri del motore in attacco.

Inizia di fatto l’ultimo quarto di stagione regolare e la lunga volata verso un posto nei playoff passa imprescindibilmente dal successo casalingo nella partita di domani.

Direzione di gara, con ingresso gratuito, affidata agli arbitri Giorgia Carella di Brindisi e Francesco Conte di San Pietro Vernotico.