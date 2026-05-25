Elezioni comunali in Basilicata: concluse le operazioni di voto, affluenza oltre il 60%. Queste le ultime notizie

Sono partite Domenica 24 Maggio alle ore 7:00 e si sono concluse Lunedì 25 maggio 2026 le operazioni di voto per scegliere sindaco e consiglieri comunali di 16 Comuni della Basilicata.

In provincia di Potenza sono andati al voto ad Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sant’Arcangelo e Sarconi).

Nel Materano sono andati al voto ad Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano e Tursi.

Si tratta di tutte comunità con meno di 15 mila abitanti (il totale della popolazione è di 48.528, gli altri sono residenti all’estero), per cui la contesa elettorale sarà chiusa nella giornata oggi, non essendo previsto il ballottaggio.

Sono state allestite 68 sezioni.

Sono state presentate esclusivamente liste civiche, nessun simbolo di partito sarà in lizza in nessun Comune.

Moliterno è l’unico Comune in cui è stata presentata una sola lista, capeggiata dal sindaco uscente Antonio Rubino, che dovrà ottenere più del 50% delle preferenze per essere rieletto.

Due sono i Comuni attualmente commissariati, il più grande della tornata elettorale, Lauria – per le dimissioni del sindaco Gianni Pittella – e Sarconi – in seguito alla scomparsa del primo cittadino.

Sindaci uscenti in competizione, oltre che a Moliterno, anche a Cersosimo (Domenica Paglia), Castronuovo Sant’Andrea (Antonio Bulfaro), San Giorgio Lucano (Giuseppe Esposito) e Salandra (Giuseppe Soranno), mentre tocca a Grottole e a Craco il primato per aspiranti sindaci: ben quattro candidati.

Nel comune di Sant’Arcangelo candidato sindaco è l’ex governatore della Regione Basilicata Vito De Filippo, tra l’altro anche ex sottosegretario di Stato col Pd.

Singolare il caso di Accettura dove per la poltrona di sindaco i candidati differenziano i loro cognomi solo per una consonante: Giuliano Barbarito sfida Pietro Varvarito.

Infine, Tursi eleggerà sicuramente una sindaca: è l’unico centro lucano in cui concorrono due donne per la poltrona più rappresentativa: Maria Adduci e Filomena Russo

L’affluenza in Basilicata è stata del 60,77%.