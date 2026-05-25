A Balvano sopralluoghi in queste aree interessate da dissesto idrogeologico. I dettagli

Questa mattina il Sindaco Ezio Di Carlo ha accolto il Commissario per il dissesto idrogeologico, Gianmarco Blasi, insieme al Consigliere Regionale, Presidente della prima commissione, Francesco Fanelli.
Nel corso della visita, accompagnati dall’Ufficio Tecnico Comunale, sono stati effettuati sopralluoghi nelle località Sant’Antuono e Platano, aree interessate da importanti criticità legate al dissesto idrogeologico.
L’incontro ha rappresentato un significativo momento di confronto istituzionale, finalizzato a mostrare direttamente sul territorio le problematiche esistenti e a individuare possibili soluzioni concrete per la messa in sicurezza delle aree interessate.
L’Amministrazione Comunale fa sapere che continuerà a lavorare con determinazione e in sinergia con gli enti competenti per affrontare e risolvere, nel miglior modo possibile, le criticità presenti sul territorio.
“Un ringraziamento al Commissario e al Consigliere Regionale per la presenza e per l’attenzione dimostrata nei confronti di Balvano, con la volontà di conoscere da vicino le reali problematiche del territorio”.
Ecco le foto dell’incontro.