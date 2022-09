Accademia Italia aiuti umanitari in Basilicata: va ad Andrea l’incarico di Responsabile Regionale. Complimenti

Nella seduta straordinaria del 12 Settembre 2022 il Consiglio Direttivo Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura ha conferito al dottore Andrea Dragonetti l’incarico di Responsabile Regionale per la Basilicata.

Il neo eletto, con un brillante percorso accademico e da sempre impegnato nel sociale, dichiara:

“Contento di questa nomina.

Ritengo che potrà portare benefici per la nostra regione.

In particolare per le migliaia di famiglie lucane che, in questo periodo storico, si trovano in grandi difficoltà.

Provvederò a nominare un Consiglio Regionale che possa unire le forze per una collaborazione forte e determinata”.

