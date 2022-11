Acqua: “un nuovo inizio nei rapporti tra Puglia e Basilicata”. I dettagli

“Ieri ho incontrato il mio collega della Puglia, Raffaele Piemontese, che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione istituzionale, sul tema dell’acqua e delle relative contropartite economiche tra le nostre regioni.

Si è trattata di una riunione proficua, che ci avvicina a un esito molto importante, al fine di regolarizzare le partite pregresse e immaginare un nuovo percorso di dialogo e di collaborazione.

Come è noto, la Regione Basilicata sta facendo valere le proprie prerogative per tutelare le risorse naturali lucane, di cui l’acqua è certamente la più importante, anche in prospettiva futura”.

Lo afferma in una nota l’assessore regionale all’ambiente ed energia, Cosimo Latronico che prosegue:

“L’accordo finale sarà poi siglato dai due presidenti, in un evento che sancirà un nuovo inizio nei rapporti tra Puglia e Basilicata”.

