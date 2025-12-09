Ad Avigliano un appuntamento da non perdere per gli amanti della poesia e non solo. I dettagli

Sabato 13 Dicembre, a partire dalle ore 18:30, presso il Chiostro di Palazzo di Città ad Avigliano, si terrà la presentazione ufficiale del volume della giovane poetessa e scrittrice Giovanna Santarsiero.
Un appuntamento da non perdere per gli amanti della poesia, in cui la giovane autrice si farà conoscere al pubblico con la sua prima pubblicazione dal titolo “Fasi Lunari”, edita dalla casa editrice aviglianese Pisani Teodosio Edizioni.
Una raccolta di poesie che si distingue per la sua intensità emotiva e per la profondità dei temi trattati.
Un viaggio introspettivo che esplora il dolore della perdita di una persona cara, l’amore svanito e la solitudine che ne consegue, ma anche la forza di un percorso di riscoperta e di rinascita interiore.
Un’opera che raccoglie emozioni forti e contrastanti, rendendo la poesia di Giovanna Santarsiero un’esperienza capace di toccare profondamente chi la legge.
Il Chiostro di Palazzo di Città, con la sua atmosfera carica di storia e bellezza, si trasformerà in un luogo privilegiato dove la giovane autrice, accompagnata da letture selezionate dal suo stesso libro, racconterà il suo pellegrinaggio dell’anima, fatto di sensazioni, riflessioni e, soprattutto, di autenticità.
Di seguito la locandina con i dettagli.