Assegnato alla Questura di Potenza il Commissario Capo Tecnico della Polizia di Stato Coronato. Auguri di buon lavoro

Con decorrenza 9 dicembre 2025 è stato assegnato alla Questura di Potenza il Commissario Capo Tecnico della Polizia di Stato Gerardo CORONATO, proveniente dal Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale di Roma, dove ha prestato servizio come Funzionario Addetto presso la Seconda Divisione.

Il dott. CORONATO, originario di Tito (PZ) e nato nel 1990, vanta un solido percorso professionale e formativo all’interno della Polizia di Stato..

Entrato in Amministrazione come Agente nel 2018 presso l’U.P.G.S.P. della Questura di Roma, ha successivamente frequentato il 14° Corso Commissari Tecnici presso la Scuola Superiore di Polizia, divenendo Commissario Tecnico e, successivamente, Commissario Capo Tecnico nel dicembre 2022.

Dopo aver conseguito con lode la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile a indirizzo strutturale e geotecnico, ha proseguito gli studi ottenendo la Laurea Magistrale in Giurisprudenza e un Master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza, concluso con il massimo dei voti.

Il Questore di Potenza nel presentare il dott. CORONATO ai funzionari e al personale della Questura, ha espresso un sentito augurio di buon lavoro per il nuovo incarico.