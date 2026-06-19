Al via la 7^ Coppa Città di Viggiano: record di iscritti e motori caldi per la Coppa Italia. Il programma

Registrando un incremento di iscritti, sia nello slalom che nella specialità turistica, è pronta al via la 7^ edizione dello slalom Coppa Città di Viggiano, che domenica 21 giugno sarà tappa della Coppa Italia di 4^ zona ACI Sport con 57 vetture attese in gara a cui se ne aggiungono 16 per la specialità turistica.

Teatro della corsa organizzata da Basilicata Motorsport, con il patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione comunale di Viggiano, saranno i 2.820 metri del percorso ricavato sulla SP ex SS 276 che Villa d’Agri conduce nella piccola e prosperosa Viggiano, città della Madonna Nera, regina e patrona della Basilicata, dell’Arpa e sede della più grande piattaforma petrolifera d’Europa.

Assente il lucano Saverio Miglionico, vincitore della passata edizione, il numero “1” sarà attribuito alla Radical Prosport Suzuki 1400 del corletano Antonio Carbone, della scuderia Gretaracing, mentre Alessandro Lovallo, con i colori della scuderia Power Racing, “indosserà” il numero 2 sulla Radical SR4 Suzuki, e chiuderà la classe E2SC il grassanese Innocenzo Vizzuso a bordo di una Elia Avrio 1150.

A contendersi il duello tra le due monoposto Formula, la Gloria B5 di Emanuele Tizzani e la F3 Dallara di Domenico Caputo. Tre gli spettacolari kart cross condotti da Francesco Aragona, su Bravo Sport, Luca Calace, su Kamikart Yamaha e Giovanni Cutro su GMN.

Sono ben otto le silhouette in competizione, con vetture e piloti interessanti come la A 112 di Fabio Irenze, la Fiat X1/9 di Maurizio Pepe, la Peugeot 106 1400 del foggiano di Biccari Francesco Scrocca, la Lancia Y di Andrea Cuomo e la Fiat 600 Suzuki di Giovanni Piccolo.

Il gruppo N è il più numeroso con 11 vetture iscritte, e anche in questa categoria il livello è competitivo con la presenza del potentino Niki Icuchi, su Peugeot 106 1600 16v e dell’irpino Alfredo Ragno, su Renault Clio Rs 2000 dominatore nella passata edizione, ed interessano le prestazioni degli under 23 Emanuele Pace e Antonino Sessa, entrambi su Peugeot 106 1.6 16v.

Il secondo gruppo per corposità è quello della Racing Start, con gli otto candidati al successo delle “stradali” tra i quali figura l’unica lady a rappresentare la kermesse ovvero la potentina figlia d’arte Paola Pepe su Citroen Saxo RS1600. Sono sette i concorrenti nella Speciale Slalom come nella Autostoriche, quattro in E1 Italia, tre in RS Plus. Sarà in solitaria la corsa per Raffaele Pagano su Fiat 500 bicilindrica.

Nella popolata turistica slalom, con la presenza dell’inossidabile Gennaro Guerriero con i suoi Lupi della Lucania, si preannuncia interessante la lotta tra Antonio Mallano, vincitore della passata edizione, su Alfa Romeo GT Veloce, e i salentini Tommaso e Giovanni Paradiso, vincitori di specialità del Campionato Interregionale Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e Molise ACI Sport 2025, in terra lucana al volante di una Mercedes SLK 200 K.

Il programma della gara, valida anche come 5^ prova del Campionato interno “23° Challenge CPB 2026”, inizierà domani, sabato 20 giugno, con le verifiche sportive e tecniche, dalle ore 14.30 alle 20, che saranno effettuate in piazza San Giovanni XXIII, ed entrerà nel vivo domenica 21 giugno, con il briefing del direttore di gara con i piloti, fissato alle ore 8.30 seguito dalla partenza del giro di ricognizione, alle ore 9.00, e dalle tre manches di gara, fino alle 16.30 circa.

La strada Provinciale 276 sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 7.00 sino al termine della corsa. Diverse le postazioni adatte al pubblico sul percorso, che presenta per tre quarti zone sopraelevate rispetto alla sede del tracciato, consentendo alla gente di assistere in sicurezza.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Basilicata Motorsport e sul portale istituzionale del Comune di Viggiano.

Di seguito la locandina con i dettagli.