Guardia Perticara, torna la Festa della Strazzatella: sapori, tradizione e borgo

A Guardia Perticara il 20 e 21 agosto si festeggia la Strazzatella, la focaccia che profuma di forno e di tradizione.

Ci sono prodotti che si mangiano.

E poi ci sono quelli che ti fanno fare chilometri.

La Strazzatella è uno di questi.

Croccante fuori, morbida dentro, appena sfornata e ancora fumante, nasce dallo stesso impasto del pane e da secoli accompagna la vita delle famiglie di Guardia Perticara. Una ricetta semplice, fatta di farina di grano duro, olio, pomodoro, origano, pecorino e ingredienti genuini che raccontano la Basilicata meglio di mille parole.

Il 21 agosto la Strazzatella esce dai forni e diventa la regina della tavola. Guardia Perticara le dedica una giornata speciale, invitando visitatori e appassionati a scoprire un prodotto che racchiude tutta la semplicità e la genuinità della cucina lucana.

Qui la Strazzatella non è una semplice focaccia. È un rito. Un tempo le donne del paese acquistavano un pezzo d’impasto dal forno, lo stendevano nella teglia, lo condivano e aspettavano il proprio turno per la cottura. Nell’attesa si chiacchierava, si raccontavano le novità del paese e il forno diventava il luogo dove la comunità si incontrava. Oggi quello stesso spirito rivive durante la festa, dove ogni trancio racconta una storia di famiglia.

E mentre si gusta la Strazzatella vale la pena alzare gli occhi. Guardia Perticara è uno dei borghi più affascinanti della Basilicata, conosciuto come il paese delle case in pietra.

Passeggiando tra i suoi vicoli si scopre perché: il suo nome deriva dalla “pertica”, il bastone utilizzato dai Longobardi per misurare e prendere possesso delle terre conquistate, mentre la caratteristica pietra locale cambia colore con la luce del tramonto o dopo la pioggia, assumendo sfumature color miele che le hanno fatto guadagnare il nome di “pietra ambrata”.

Un’atmosfera così suggestiva da conquistare anche il cinema, diventando il set di film come Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosi e Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo. Non a caso il borgo ha ottenuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano ed è inserito tra I Borghi più Belli d’Italia.

La Strazzatella è anche il simbolo di un territorio che continua a valorizzare il lavoro dei suoi fornai, dei produttori locali e delle imprese che mantengono viva l’identità del borgo. Ogni trancio racchiude la qualità delle materie prime, il profumo del pane appena sfornato e il sapore autentico di una cucina che non ha bisogno di effetti speciali per conquistare.

Per chi ama scoprire l’Italia attraverso i suoi sapori, la Festa della Strazzatella è l’occasione perfetta per concedersi un fuoriporta tra gusto, storia e tradizioni, passeggiando tra vicoli di pietra e scorci senza tempo con una fetta di focaccia ancora calda tra le mani.

Perché alla fine succede sempre così: si parte pensando di andare a mangiare una focaccia… e si torna a casa con un borgo nel cuore.

Mettete in agenda anche il 20 agosto! La mattina ci sarà un laboratorio di strazzatella per i bambini, il pomeriggio il convegno con Michele Gignarale, Bianca Luna Santoro, Mario Acampa lo chef stellato originario del paese e il sindaco Pasquale Montano.