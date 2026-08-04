Armento, parte il cantiere sulla SS 92: ripristino e sicurezza dopo la frana. I dettagli

Sono stati avviati i lavori di rimozione della frana e di messa in sicurezza della Strada Statale 92, interessata nei mesi scorsi da un importante dissesto provocato dalle eccezionali precipitazioni che hanno caratterizzato l’inverno e la primavera di quest’anno. L’intervento consentirà di ripristinare le condizioni di sicurezza lungo un’arteria fondamentale per la mobilità dell’area, ponendo le basi per il pieno ritorno alla normalità.

“Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento ad ANAS Basilicata per la disponibilità al confronto quotidiano anche su questa vicenda, la sensibilità istituzionale e l’impegno dimostrati dal principio e fino all’avvio dei lavori.

Allo stesso tempo, ritengo doveroso riconoscere il senso di responsabilità del sindaco e dell’amministrazione comunale di Armento, che hanno affrontato una situazione particolarmente delicata mantenendo un’interlocuzione costante con la Regione e seguendo con attenzione ogni fase del percorso.

In questi mesi abbiamo lavorato in un clima di reciproca collaborazione, condividendo l’obiettivo di arrivare quanto prima all’apertura del cantiere per eliminare i disagi per i cittadini e le attività del territorio”. Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

“L’esperienza dei mesi scorsi conferma che il dialogo interistituzionale non è una formula di circostanza, ma uno strumento di lavoro. Di fronte a un evento determinato da condizioni meteorologiche di particolare intensità – commenta Pepe – era necessario concentrare gli sforzi sul risultato da raggiungere.

Ciascuno ha svolto il proprio ruolo con serietà e con un approccio costruttivo, nel pieno rispetto delle competenze, favorendo un confronto continuo che ha consentito di accompagnare tutte le fasi dell’intervento.

I cittadini giudicano le istituzioni dalla loro capacità di far avanzare le soluzioni, non dalle polemiche, ed è con questo spirito che continueremo a operare ogni volta che sarà necessario affrontare situazioni complesse”.

Pepe sottolinea come la Regione abbia seguito con puntualità l’evoluzione della vicenda, mantenendo un dialogo permanente con ANAS e con l’amministrazione comunale di Armento per favorire ogni utile interlocuzione finalizzata all’avvio dell’intervento.

“I disagi che questa situazione ha comportato per residenti, imprese e utenti della strada sono ben comprensibili. Pertanto abbiamo ritenuto prioritario mantenere aperto un confronto costante tra tutti i soggetti coinvolti, nella consapevolezza che solo un’azione condivisa avrebbe consentito di arrivare rapidamente all’apertura del cantiere.

Oggi registriamo un passaggio importante, che rappresenta un segnale positivo per il territorio. Continueremo a seguire con attenzione l’andamento dei lavori, nella convinzione che una collaborazione istituzionale autentica sia il presupposto indispensabile per affrontare efficacemente le criticità e accompagnare i territori verso il pieno ripristino delle condizioni di normalità”.