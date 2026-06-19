Bella, riscatto delle Terme di San Cataldo: convocato un Consiglio comunale straordinario

Domani, sabato 20 giugno 2026 alle ore 18:30, si terrà una seduta storica del Consiglio Comunale di Bella, convocata direttamente nella frazione di San Cataldo.

All’ordine del giorno c’è l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) per il recupero e la riattivazione delle Antiche Terme di San Cataldo, un passo decisivo che prevede l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

L’intervento rappresenta una delle opere pubbliche più importanti e strategiche degli ultimi decenni per l’intero territorio comunale. L’obiettivo dell’Amministrazione è innescare una svolta profonda basata su tre pilastri fondamentali: il rilancio economico e occupazionale dell’area, la valorizzazione turistica e la rinascita sociale della frazione di San Cataldo e di tutta la comunità di Bella.

Dichiara il Sindaco di Bella, Leonardo Sabato:

“Dopo alcuni decenni la storia si riprende il futuro.

Un bene privato sta per diventare bene comune, di tutti. Questo progetto, unito agli altri significativi investimenti che stiamo realizzando, ha l’ambizione di restituire alla nostra comunità la sua identità e il suo futuro.

Invitiamo tutta la cittadinanza a essere presente per condividere insieme questa svolta storica”.