Al via le iscrizioniper l’asilo nido comunale di Bella-Muro: “servizio essenziale e strategico per la crescita e lo sviluppo della comunità”. I dettagli

A partire da domani 21 luglio 2023 sarà possibile iscrivere i bambini fino a 36 mesi all’asilo nido comunale di Bella – Muro.

Alla vigilia delle iscrizioni del nuovo anno educativo 2023/2024 grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Leonardo Sabato che ha dichiarato:

«L’asilo nido di Bella – Muro è sicuramente uno dei progetti di cui andiamo più fieri come Amministrazione comunale perché è un esempio virtuoso di un servizio essenziale e strategico per la crescita e lo sviluppo di una comunità.

Tutto questo si realizza in una struttura che abbiamo inaugurato nel dicembre 2019 e che si colloca in un’area centrale rispetto ai Comuni dell’area del Marmo Platano che funziona in maniera efficiente ed efficace.

In questi quasi quattro anni il servizio ha raccolto apprezzamento anche da parte dei genitori dei bambini, grazie all’impegno quotidiano di tutto il team della cooperativa che gestisce il servizio e delle educatrici che lavorano con i nostri bambini».

Un bilancio positivo di questi tre anni e mezzo anche per Angela Carlucci (vicesindaca con delega all’Istruzione):

«L’asilo nido comunale di Bella – Muro rappresenta un servizio pubblico di grande valore per la nostra realtà, un servizio socio educativo di qualità, punto di riferimento di tante famiglie che sempre manifestano soddisfazione e riscontri positivi sia per la struttura innovativa e all’avanguardia sia per le proposte educative.

Da domani iniziano le iscrizioni ed il prossimo anno educativo, il 2023/2024 che coincide, appunto, con il quinto anno di attività, inizierà lunedì 4 settembre per concludersi il 31 luglio 2024.

Con l’inizio delle attività subito dopo le vacanze estive si amplia la durata del servizio stesso e si soddisfano, così, anche le esigenze dei genitori lavoratori. Nonostante il servizio sia sostenuto dal Fondo Nazionale per il sistema integrato 0-6 anni e dal bilancio comunale, la compartecipazione economica delle famiglie è importante.

A mitigare tale sforzo, lo ricordiamo, è il Bonus Asilo Nido dell’Inps, che consente di rimborsare alle famiglie, in funzione dell’ISEE, fino a 3.000,00 euro l’anno. Nell’offrire un servizio pensato per l’infanzia, per le famiglie, per le donne e, non da ultimo, per i giovani, quelli locali ai quali è stata offerta una bella opportunità di lavoro, l’Amministrazione non può che essere orgogliosa ed esprimere grande soddisfazione».

Per la dr.ssa Nicole Alvino, una delle educatrici della struttura:

«Siamo molto felici perché ci sono sempre tante richieste e i genitori ci chiedono anche di aprire prima.

Al Sud questo servizio non è ancora molto diffuso però l’esempio virtuoso di questa struttura di Bella – Muro dimostra che questo servizio è molto importante per i bambini per la fascia 0-3 anni perché permette loro di fare tante attività giocando con i numeri, i colori e di apprendere tante abilità».

La modulistica per poter effettuare l’iscrizione sarà reperibile sul sito istituzionale del Comune di Bella www.comune.bella.pz.it.

