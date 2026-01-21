Allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, partita di Calcio “Sorrento – Salernitana”: divieto di vendita dei tagliandi per questa tifoseria

Si disputerà allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, nella giornata di domenica 25 gennaio 2026, la partita di calcio “Sorrento – Salernitana”, valevole per il girone C di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 4 del 20 gennaio 2026, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza l’incontro di calcio “Sorrento – Salernitana” in ragione dell’accesa rivalità tra le tifoserie della Salernitana e del Potenza, città che ospita le gare casalinghe del Sorrento.

In particolare, gli episodi di violenza accaduti tra i supporter potentini e salernitani, benché datati, denotano una profonda acredine che il trascorrere del tempo ha soltanto acuito, come evidenziato da esiti di recente attività informativa.

Anche la gara disputata a Salerno il 23 novembre 2025 è stata vietata ai tifosi del Potenza.

Alla luce di quanto rappresentato dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e ritenendo altamente probabile che in occasione della gara in argomento si possano verificare azioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche nella fase della movimentazione, il Prefetto Michele Campanaro, sentito il Questore, ha adottato in mattinata il provvedimento con il quale, in vista della gara “Sorrento – Salernitana” di domenica 25 gennaio 2026, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.