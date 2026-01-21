ULTIME NEWS

Allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, partita di Calcio “Sorrento – Salernitana”: divieto di vendita dei tagliandi per questa tifoseria

21 Gennaio 2026

Si disputerà allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, nella giornata di domenica 25 gennaio 2026, la partita di calcio “Sorrento – Salernitana”, valevole per il girone C di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 4 del 20 gennaio 2026, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza l’incontro di calcio “Sorrento – Salernitana” in ragione dell’accesa rivalità tra le tifoserie della Salernitana e del Potenza, città che ospita le gare casalinghe del Sorrento.

In particolare, gli episodi di violenza accaduti tra i supporter potentini e salernitani, benché datati, denotano una profonda acredine che il trascorrere del tempo ha soltanto acuito, come evidenziato da esiti di recente attività informativa.

Anche la gara disputata a Salerno il 23 novembre 2025 è stata vietata ai tifosi del Potenza.

Alla luce di quanto rappresentato dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e ritenendo altamente probabile che in occasione della gara in argomento si possano verificare azioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche nella fase della movimentazione, il Prefetto Michele Campanaro, sentito il Questore, ha adottato in mattinata il provvedimento con il quale, in vista della gara “Sorrento – Salernitana” di domenica 25 gennaio 2026, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.