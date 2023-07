Anche a Potenza la raccolta firme per il salario minimo. Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Coordinamento Unione Popolare Basilicata:

“Martedì 18 luglio a Potenza alle ore 17.30 al Parco Mondo (rione Poggio Tre Galli) e giovedì 20 luglio alle ore 17,00 in piazza Mario Pagano prenderà avvio la raccolta firme di Unione Popolare per la legge di iniziativa popolare per il salario minimo a 10 euro.

UNIONE POPOLARE ha depositato, lo scorso 19 maggio in Cassazione, la proposta di legge di iniziativa per l’istituzione di un salario minimo legale di 10€ l’ora.

L’Italia è l’unico paese in Europa dove i salari sono diminuiti dal 1990.

Lavoriamo tanto, spesso in modo precario, senza tutele, con salari insufficienti per vivere dignitosamente.

Il 19,5% delle persone che lavorano è sotto la soglia di povertà, e questo dato aumenta drammaticamente tra i lavoratori e le lavoratrici sotto i trent’anni.

Come Unione Popolare stiamo promuovendo una legge di iniziativa popolare per l’introduzione di un salario minimo legale legato all’inflazione.

Per far sì che chiunque, qualunque sia il lavoro che svolge, guadagni almeno 10 euro l’ora, con la garanzia che lo stipendio si adegui nel tempo all’inflazione.

Un obiettivo necessario per ridurre lo sfruttamento e ridare dignità al nostro lavoro.

Perché non è accettabile essere poveri pur lavorando.

Un obiettivo ancora più importante oggi, con l’aumento drammatico del carovita e dell’inflazione, che colpisce tutti i salari riducendo il potere d’acquisto delle persone.

Come UP, organizzeremo banchetti in tutta Italia per raccogliere le 50.000 firme necessarie.

La raccolta firme sarà condotta parallelamente ad altre campagne: contro l’autonomia differenziata, per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, ai referendum per lo stop all’invio di armi in Ucraina e alla mobilitazione per la difesa e l’estensione del reddito di cittadinanza”.a

