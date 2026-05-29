Potenza, Noemi in concerto: manca poco! Il servizio per le persone con disabilità

In occasione del concerto di Noemi, previsto per la fine dei festeggiamenti del Santo Patrono Gerardo la Porta, in programma nella serata di sabato 30 maggio 2026, con inizio alle ore 22, in piazza Mario Pagano, la Sottosezione di Potenza dell’UNITALSI ha previsto un servizio navetta per le persone con disabilità, che consentirà ai residenti della Città di Potenza che ne faranno richiesta, di assistere all’esibizione, in una zona a loro riservata.
Gli interessati, fino al raggiungimento del numero massimo di persone ospitabili, dovranno arrivare con mezzi propri presso la sede dell’Unitalsi, in largo Don Pasquale Uva, di lì una navetta li accompagnerà in piazza Mario Pagano, e li riaccompagnerà in largo Don Uva al termine del concerto.
Il numero da chiamare per prenotare il servizio è: 380 266 3913.