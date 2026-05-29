La Bibliomediateca di Moliterno ospita Giancarlo Vaccaro: un viaggio tra emozioni e crescita. L’evento

Alla Bibliomediateca Giacomo Racioppi di Moliterno si è svolta la presentazione del libro “Gestisci le tue emozioni e gestirai il mondo intorno a te”, seconda opera di Giancarlo Vaccaro, edita da Porfidio Editore e recentemente presentata anche al Salone del Libro di Torino.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il sindaco Antonio Rubino, che ha sottolineato l’importanza del tema affrontato nel volume:

“Per chi ricopre un ruolo pubblico saper gestire le emozioni significa anche costruire relazioni sane, di cui le nostre comunità hanno bisogno”.

Rubino ha poi evidenziato il valore culturale dell’iniziativa:

“Un libro è un grande gesto di altruismo, perché attraverso la scrittura si apre il proprio cuore agli altri”.

Il sindaco ha infine lodato la biblioteca, definendola “un riferimento importante per tutta la Val d’Agri”.

Durante la presentazione è poi intervenuta Valentina Porfidio, della casa editrice “Porfidio Editore”, una realtà tutta lucana che nasce nel 2006 come evoluzione naturale della storica tipografia di famiglia fondata nel 1946 dal nonno e proseguita dal padre.

«Un libro ben fatto si riconosce al tatto, prima ancora che dal contenuto», racconta Valentina Porfidio, che ha scelto di trasformare l’esperienza artigianale in un progetto editoriale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

«Resistere è la parola chiave: resistere al territorio che apparentemente offre meno opportunità e alla massificazione editoriale».

La casa editrice si distingue infatti per la scelta di pubblicare pochi titoli, ma coerenti e curati, dalle ristampe dei grandi autori lucani dell’Ottocento come Ferdinando Petruccelli della Gattina, Giacomo Racioppi e Michele Tedesco, fino a romanzi, saggistica e letteratura per l’infanzia.

Tra le opere più significative il trittico “Memorie di Giuda”, “Fattori e Malfattori” e “I Moribondi di Palazzo Carignano”, con prefazioni di Marcello Veneziani.

Ultimo progetto, la collaborazione con l’associazione culturale APS F. Petruccelli della Gattina per adattare testi teatrali ai ragazzi e portarli nelle scuole.

Dopo il suo intervento il pubblico si è addentrato nell’opera con l’autore, Giancarlo Vaccaro.

Dal 2008 lavora nel settore assicurativo, inizialmente come consulente e successivamente nell’ambito della formazione e dello sviluppo delle risorse umane.

Dopo aver ricoperto ruoli manageriali nella gestione di reti commerciali, nel 2012 assume la direzione commerciale dell’Agenzia Generale di Potenza, sviluppando un modello orientato alla crescita professionale e personale dei collaboratori.

Dal 2021 è amministratore di Assiform Srl, società specializzata nella formazione di personale assicurativo e aziendale.

E’ proprio il suo percorso professionale a spingerlo a mettere nero su bianco quelle che diventano delle vere e proprie linee guida per affrontare la vita.

Nel 2022 esce la sua prima opera “La vita accade per noi – Diventa quello che sei” dedicato alla crescita personale. Prosegue il suo percorso editoriale con un secondo libro, “Gestisci le tue emozioni e gestirai il mondo intorno a te”, focalizzato sulla gestione delle emozioni e sta lavorando a una terza opera dedicata al management aziendale.

Racconta Vaccaro:

“Il mio primo libro, parlava di crescita personale e di come diventare la migliore versione di sé stessi. In quel percorso le emozioni erano già presenti, ma ho sentito il bisogno di dedicare loro un intero libro, perché sono il vero catalizzatore delle nostre azioni e della nostra vita”.

Possiamo avere obiettivi, motivazione e visione, ma se non sappiamo gestire le emozioni rischiamo di perdere il controllo della nostra vita – spiega l’autore .

Gestirle significa riconoscerle, comprenderle e saperle utilizzare.

L’errore più grande è combatterle, evitarle o lasciarsi governare da esse.

Da lì nascono blocchi, reazioni impulsive e limiti personali. Il punto di partenza è l’accettazione.

Questo libro nasce da oltre vent’anni di esperienza nella formazione e nella gestione del personale.

Il mio obiettivo è offrire strumenti concreti per trasformare la parte emotiva da limite a forza, perché non possiamo evitare le emozioni ma possiamo imparare a usarle per vivere davvero”.

Infine, a concludere la presentazione, l’intervento dell’insegnante di yoga Anna Di Mauro, che ha spiegato come questa pratica aiuti a riconoscere le emozioni, insegnandoci anche a saperle gestire.

Il momento si è poi concluso con una dimostrazione pratica di yoga, alla quale hanno partecipato tutti i presenti.

L’evento, moderato dalla giornalista Anna Tammariello, ha riscosso una grandissima partecipazione di pubblico.