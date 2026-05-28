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Potenza: intitolati 21 alberi della Villa del Prefetto alle Madri Costituenti, protagoniste coraggiose della nostra democrazia.

28 Maggio 2026

Intitolati 21 alberi della Villa del Prefetto alle Madri Costituenti, protagoniste coraggiose della nostra democrazia.

Promosso dalla Consigliera di Parità Simona Bonito, insieme al Presidente Christian Giordano e al Prefetto Michele Campanaro, l’iniziativa trasforma gli spazi pubblici in luoghi di racconto e rappresenta un contributo prezioso per la collettività, grazie anche al diretto coinvolgimento delle nuove generazioni.

“L’obiettivo è coniugare la tutela e la valorizzazione di un luogo storico con la trasmissione della memoria – sottolinea il Presidente Giordano.

Un gesto simbolico ma dal forte valore civile, che intreccia memoria, educazione e partecipazione.

Intitolare questi alberi alle Madri Costituenti significa riconoscere il loro contributo fondamentale alla nascita della Repubblica e ricordare alle nuove generazioni che i diritti e i valori democratici richiedono cura, impegno e responsabilità quotidiana.”