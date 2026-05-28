Moliterno, volpe ferita salvata dalla Polizia Locale

Una volpe rinvenuta ferita nei pressi del centro abitato è stata salvata dalla Polizia Locale di Moliterno.
L’animale, visibilmente in difficoltà, è stato recuperato dagli Agenti dopo la segnalazione di alcuni cittadini.
La volpe è stata successivamente trasportata presso il Centro Recupero Animali Selvatici del WWF di Policoro dove da subito ha ricevuto le cure necessarie da parte del personale specializzato, con l’obiettivo di consentirne il ritorno in natura una volta ristabilita.
L’episodio conferma l’attenzione della Polizia Locale di Moliterno verso la tutela dell’ambiente e della fauna selvatica, oltre alla fondamentale collaborazione tra cittadini e operatori impegnati nella salvaguardia degli animali in difficoltà.