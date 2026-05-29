Potenza: Bardi riceve il nuovo comandante della Guardia di Finanza. I dettagli dell’incontro

Il Presidente Vito Bardi ha ricevuto oggi il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza, il Generale di Brigata Crescenzo Sciaraffa, da poco insediatosi al vertice del comando lucano.

Un colloquio cordiale, ma tutt’altro che formale.

Tra i due la sintonia è scattata immediata, legata a un filo conduttore profondo: la condivisione dello stesso vissuto con la “Fiamma Gialla” sul petto.

Prima di guidare la Regione Basilicata, infatti, Bardi è stato Generale con il ruolo di Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, il numero due assoluto a livello nazionale del Corpo.

Dice Bardi:

“Al Generale Sciaraffa vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro per questo delicato e prestigioso incarico.

Conosco fin troppo bene la dedizione, il sacrificio e l’altissimo senso dello Stato che animano le donne e gli uomini della Guardia di Finanza.

Per me è sempre una forte emozione confrontarmi con chi indossa questa divisa che ho servito con orgoglio per tutta la mia vita professionale”.

Nel corso del confronto sono stati affrontati i temi caldi del territorio, con particolare attenzione alla legalità economica, alla tutela delle imprese sane della Basilicata e al monitoraggio strategico delle risorse pubbliche.

Conclude Bardi:

“La Regione Basilicata continuerà a essere una casa di vetro e un partner solido e leale per le Fiamme Gialle. La sinergia tra le istituzioni regionali e il comando lucano della Finanza è massima, con l’obiettivo comune di garantire sicurezza, trasparenza e legalità ai cittadini e al tessuto produttivo della nostra terra”.