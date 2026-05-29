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Dialogo tra Acquedotto Lucano e Comune di San Chirico Raparo per la tutela del servizio idrico

29 Maggio 2026

Questa mattina, il Direttore Generale di Acquedotto Lucano Luigi Cerciello Renna ha incontrato, presso la locale Casa Municipale di San Chirico Raparo, il Sindaco Vincenzo Cirigliano come segno di attenzione e rispetto verso la comunità.

Il colloquio ha visto i due condividere il valore fondamentale accordato ad una costante azione di raccordo tra Gestire idrico e enti locali territoriali.

Con l’occasione, il primo cittadino e il D.G. si sono recati insieme sul punto in cui recentemente ha ceduto una parete della strada provinciale n. 7., prendendo visione dello stato dei luoghi e, tra l’altro, del by-pass della condotta idrica distributrice realizzato in via precauzionale dai tecnici di Acquedotto Lucano al fine di mettere in sicurezza la continuità dell’erogazione idrica all’utenza.