Parata dei Turchi: bellissimo il corteo storico a Potenza, un regalo di emozioni e gioia. Ecco le foto

Si è conclusa l’edizione 2026 della Parata dei Turchi con numeri da record.

Fa sapere l’amministrazione comunale:

“Decine di migliaia di presenze di potentini e ospiti del capoluogo, giunti da ogni parte d’Italia e del mondo, hanno fatto da cornice al Corteo storico che ha regalato emozioni, ha dispensato gioie, ha riempito i cuori.

La preghiera a San Gerardo La Porta recitata dal sindaco Vincenzo Telesca, dall’assessore Roberto Falotico, dal presidente della Regione Vito Bardi e dalle altre autorità insieme al popolo, in largo Duomo, e l’accensione della Iaccara in piazza Matteotti, sono state il suggello a una festa che consegna il testimone oggi alle celebrazioni religiose per il Santo Patrono.

Dopo la Messa in Cattedrale alle 17:00, e la Processione religiosa nelle vie del centro, la conclusione dei festeggiamenti con il concerto di Noemi alle 22:00 in piazza Mario Pagano”.

Ecco le foto della Parata dei Turchi.