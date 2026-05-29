Potenza ritrova la sua festa più amata: tra poche ore l’attesissima Parata dei Turchi! Ci sarete?

Potenza si prepara a vivere una delle sue notti più identitarie.

Mancano poche ore all’inizio della storica Parata dei Turchi, l’appuntamento più atteso e più sentito dalla città, che questa sera prenderà il via alle 19:00 dal Viviani, richiamando lungo le strade migliaia di persone, potenziali e visitatori, in un abbraccio collettivo fatto di memoria, tradizione ed emozione.

In città si respira già quell’atmosfera speciale che accompagna ogni attesa prima della Parata.

È il momento in cui Potenza si riconosce in una delle sue radici più profonde, in un rito che non è soltanto spettacolo, ma appartenenza, storia condivisa, orgoglio popolare.

Ogni anno, l’attesa cresce ora dopo ora, fino a trasformarsi in un’emozione corale che unisce generazioni diverse sotto lo stesso sguardo.

La Parata dei Turchi non è soltanto un evento del calendario cittadino: è il cuore pulsante dell’identità potentina, il simbolo di una comunità che, anche quest’anno, si prepara a vivere una serata capace di fondere suggestione, partecipazione e tradizione.

Dal Viviani, alle 19:00, prenderà forma ancora una volta il racconto di una città che non smette di riconoscersi nella propria memoria e di farne festa, rito e spettacolo.

Ci sarete?