Meteo, non si ferma il caldo a Potenza: nel fine settimana temperature ancora in aumento. Le previsioni

Sulla Basilicata in arrivo un weekend stabile e soleggiato con temperature tipiche di inizio estate e leggermente al di sopra della media stagionale.
Ma che tempo ci attende su Potenza nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 30 Maggio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 24°C, la minima di 14°C.
Domenica 31 Maggio avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 16°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.