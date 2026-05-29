Tradizione, orgoglio e memoria: Picerno si prepara alla Festa della Transumanza e al Memorial “Marchetto”. Il programma

Picerno si prepara ad accogliere domenica 31 maggio la quinta edizione della Festa della Transumanza, appuntamento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni pastorali lucane e del legame autentico tra uomo, territorio e allevamento.

Nel corso della manifestazione, promossa da Coldiretti Basilicata assieme all’Ara Basilicata, si svolgerà il memorial “Rocco Marchetto”, momento speciale dedicato al ricordo di una figura profondamente legata al mondo agricolo e zootecnico, esempio di passione, impegno e amore per la terra.

La giornata inizierà alle 9 e 30 con l’arrivo della mandria nell’area mercato.

A seguire un laboratorio di mascalcia e lo show cooking dello chef narrante Emilio Pompeo.

Sempre in mattinata un incontro sul tema “2026, anno della Donna Allevatrice” e la consegna del trofeo memorial “Rocco Marchetto” che vuole essere ” non solo un ricordo, ma anche un messaggio di continuità e attenzione verso il mondo dell’allevamento e delle aree interne, custodi di storia, lavoro e cultura”.

La mattinata proseguirà con la partenza della mandria verso Monte Li Foj.

Alle 13 e 30 un focus su podolica, latte e carne con il professor Emilio Sabia.

La giornata vedrà la partecipazione di allevatori, associazioni, istituzioni e cittadini in una giornata all’insegna della cultura rurale, della condivisione e della promozione delle eccellenze locali.

Protagonista sarà la tradizionale transumanza, simbolo di una pratica antica riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

In programma degustazioni di prodotti tipici, momenti musicali, attività dimostrative e iniziative dedicate alle famiglie e ai più giovani, con l’obiettivo di tramandare valori e tradizioni che rappresentano l’identità della comunità lucana.

Di seguito la locandina con i dettagli.