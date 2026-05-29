Rifiuti in centro a Potenza durante la festa: ecco la denuncia e le foto

Degrado a Potenza.

A destare lo sdegno dei residenti sono le condizioni in cui versa la città, dopo le prime giornate di Festa che accompagneranno il capoluogo a celebrare il Santo Patrono.

Come denuncia un cittadino:

“Le strade principali e i vicoli storici si sono svegliati coperti da bottiglie di vetro, bicchieri di plastica e avanzi di cibo abbandonati durante le ore notturne”.

I comitati di quartiere e i residenti hanno più volte sollecitato l’istituzione di tavoli tecnici in Prefettura per chiedere un potenziamento dei controlli notturni, l’attivazione di sistemi di videosorveglianza e una gestione più efficiente della raccolta rifiuti durante gli eventi speciali.

Ma, al momento, la situazione rimane critica.

Ecco le foto.