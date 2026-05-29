Potenza: incontro tra la Biennale d’Arte Moderna e la Tavola Lucana attribuita a Leonardo da Vinci. Ecco i dettagli

La Vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Maddalena Fazzari, esprime soddisfazione per il successo dell’evento culturale svoltosi nella giornata di ieri e dedicato all’incontro tra la Biennale d’Arte Moderna e la Tavola Lucana attribuita a Leonardo da Vinci, appuntamento che ha saputo unire arte, storia, innovazione e valorizzazione del territorio.

Dichiara la Vicepresidente Fazzari:

“È stata una giornata intensa e significativa capace di mettere in dialogo il patrimonio culturale lucano con i linguaggi dell’arte contemporanea, offrendo al pubblico un’esperienza di grande valore umano e culturale.

La Basilicata ha dimostrato ancora una volta di poter essere laboratorio di idee, crocevia di visioni e luogo di incontro tra passato e futuro”.

L’evento, che ha registrato una partecipazione ampia e qualificata di artisti, studiosi critici d’arte e cittadini, ha acceso i riflettori sulla centralità della cultura come strumento di crescita sociale, promozione territoriale e sviluppo economico.

Manifestazioni come questa dimostrano che la cultura può diventare un’opportunità concreta di promozione del territorio, attrazione turistica e collaborazione tra istituzioni, artisti e comunità locali.

Continua Fazzari:

“Come Ufficio di Presidenza, abbiamo contribuito alla realizzazione dell’opuscolo-catalogo della mostra una pubblicazione che raccoglie le opere esposte e presenta gli artisti protagonisti dell’iniziativa.

Ho creduto fortemente nella Biennale d’arte Contemporanea quale motore culturale, una occasione di crescita urbana e sociale.

Investire nella cultura significa dare strumenti concreti alla valorizzazione dei talenti e dell’identità della nostra Basilicata”.

La Vicepresidente del Consiglio regionale nel ringraziare gli organizzatori, gli artisti, i relatori e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, sottolinea l’importanza di continuare a costruire reti culturali capaci di generare nuove opportunità per il territorio lucano.