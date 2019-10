“Assegno per ogni figlio e congedo ai papà”. Ecco le parole del ministro

Novità in arrivo per i nuclei familiari.

Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, in vista della prossima Manovra, sta lavorando ad alcune proposte atte a tutelare le famiglie con i figli.

Tra le misure previste compaiono assegni per ogni figlio, congedo per i papà fino a 10 giorni ed interventi per gli asili nido.

A spiegarlo è la stessa Bonetti:

“un assegno unico come contributo economico alle famiglie per ciascun figlio dalla nascita all’età adulta, la riduzione o la possibilità di rendere gratuita la retta per gli asili nido, il sostegno ai territori per aumentare gli asili perché in alcune regioni sono al di sotto dell’8% di copertura, l’aumento del congedo di paternità portandolo ad almeno 10 giorni e bonus nascita.

Bisogna rinnovare il congedo di paternità obbligatorio ci auguriamo che entri in misura di bilancio.

Ci auguriamo che si possa arrivare a una decina di giorni.

Peraltro è una richiesta che arriva anche dalla commissione europea.

E il mio auspicio è che si possano calibrare le cose”.

Cosa ne pensate?