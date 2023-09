Auto: accordo Ue su emissioni Euro 7, più tempo per applicazione. I dettagli

“Fonti Ue hanno confermato che c’è un’intesa di massima tra i governi per le regole Euro 7 sugli standard sulle emissioni inquinanti dei veicoli, che servirà ai negoziati con il Parlamento europeo”.

Lo si apprende da il sole 24 oere che aggiunge: “La novità di maggior rilievo, a quanto risulta, riguarda l’estensione del periodo entro il quale le nuove disposizioni saranno applicate: per le auto due anni mezzo dopo l’entrata in vigore del regolamento invece di due anni.

Le disposizioni Euro 7 saranno le prime a livello mondiale in materia di emissioni a non limitarsi a regolamentare le emissioni dei gas di scarico, fissando limiti aggiuntivi per le emissioni di particolato prodotte dai freni e parametri relativi alle emissioni di microplastiche causate dagli pneumatici; tali disposizioni si applicheranno a tutti i veicoli, compresi quelli elettrici.

La posizione negoziale sarà votata dai ministri Ue della competitività e dell’industria lunedì prossimo a Bruxelles“.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)