Avigliano, asili nido: avviato un importante protocollo d’intesa per la gestione comune di questo importante servizio per le famiglie. I dettagli

Il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, annuncia un importante protocollo con i Comuni di Filiano, Pietragalla e Ruoti:

“Contestualmente all’ampliamento dei posti disponibili presso gli asili nido di Avigliano centro e di Sarnelli, che arrivano a 32 posti ciascuno, con i colleghi Sindaci Francesco Santoro, Paolo Cillis e Franco Gentilesca, abbiamo avviato un importante protocollo d’intesa per la gestione comune di questo importante servizio per le famiglie.

In questo senso, da un lato, abbiamo garantito una riserva di posti in favore dei comuni limitrofi, fermo restando il criterio premiale per i residenti, mentre dall’altro abbiamo dato ai nostri nidi centralità rispetto al territorio circostante.

Ed anche la garanzia nel futuro di avere sempre un numero di iscritti tale da garantire il buon funzionamento del servizio.

La gestione comune dei servizi è essenziale per i nostri territori, ed è anche l‘unica strada per poter garantire ai cittadini standard adeguati, superando gli steccati e le divisioni terroriali e ragionando in una logica di cooperazione e collaborazione.

Che è quella che in questa occasione, come in tante altre, ha messo insieme le nostre comunità”.a

