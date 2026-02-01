Avigliano, associazioni e Comune insieme per la comunità. I progetti futuri

Ad Avigliano, venerdì 30 gennaio, nel Chiostro comunale si è svolto un primo incontro sul tema dell’amministrazione condivisa e dei bisogni del mondo del volontariato.

L’iniziativa è stata promossa dal CSV Basilicata in collaborazione con il Comune di Avigliano, con lo scopo di rafforzare il sistema di partecipazione dei cittadini e dei loro rappresentanti – come ha dichiarato il Sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca.

Sono intervenuti:

il Presidente del CSV Basilicata Giannino Romaniello,

il Direttore Matteo Iosca,

Renata Coviello consulente del Terzo Settore,

Angela Maria Salvatore, Assessore alla cultura, istruzione e associazioni del Comune di Avigliano.

Nel corso della manifestazione alla quale hanno preso parte numerose realtà associative del territorio, è emersa la necessità di promuovere iniziative di sostegno a favore del volontariato che opera in diversi campi a partire da quello indirizzato:

ad aiutare le persone fragili,

a tutelare l’ambiente e a valorizzare il patrimonio pubblico.

Sono stati illustrati ai presenti i principali contenuti della programmazione duemilaventisei che il CSV Basilicata porterà avanti favorendo incontri di sensibilizzazione sull’intero territorio regionale.

L’ampia partecipazione delle associazioni ha messo in luce l’interesse e la necessità dei volontari di partecipare e condividere le scelte programmatiche che il comune intende portare avanti con il coinvolgimento attivo dei vari sodalizi.

A seguito degli interventi delle associazioni sulla necessità di un maggiore coinvolgimento, sia l’amministrazione comunale sia il CSV hanno assunto l’impegno di avviare le procedure per la nascita di una consulta comunale, individuando i beni comunali sui quali sperimentare i processi di amministrazione condivisa co-programmando e co-progettando interventi di valorizzazione.