Paura su un bus con turisti a bordo! Era diretto in Basilicata. Ecco cosa è successo

Un bus turistico partito da Napoli e diretto a Matera sarebbe stato vittima di un guasto questa mattina lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, lungo il tratto irpino.
È quanto riporta il mattino che spiega come” a bordo ci fossero 37 passeggeri che non hanno riportato conseguenze.
La paura però è stata notevole.
Nonostante in un primo momento si fosse pensato ad un incendio pare che il pullman turistico «si fosse fermato nel piazzale di sosta fuori al casello di Avellino, segnalando per giunta solo un guasto.
Non c’è stato nessun incendio e si è risolto tutto nel giro di una mezz’ora, il tempo di trasferire i passeggeri su un altro autobus».
A precisarlo è stata Autostrade per l’Italia”.