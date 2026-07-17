Potenza sotto il sole: fine settimana caldissimo e afa. Ecco le previsioni

Potenza sotto il sole.
Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Sabato 18 Luglio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 25°C.
Domenica 19 Luglio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 23°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.