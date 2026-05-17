Avigliano: inaugurato ufficialmente il Comitato della Madonna del Carmine in occasione dei festeggiamenti del prossimo 16 Luglio. Auguri di buon lavoro

Nella serata di ieri è stato inaugurato ufficialmente il Comitato della Madonna del Carmine in occasione dei festeggiamenti della prossima festa del 16 Luglio.
Scrivono gli organizzatori:
“Iniziamo insieme il cammino verso i solenni festeggiamenti in onore della nostra amata Madonna del Carmine, affidando a Lei ogni preparativo e ogni iniziativa.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e che contribuiranno con impegno e devozione alla riuscita della festa.
Viva Maria Santissima del Carmine!”.
Ecco le foto.