Avigliano: inaugurato ufficialmente il Comitato della Madonna del Carmine in occasione dei festeggiamenti del prossimo 16 Luglio. Auguri di buon lavoro

Nella serata di ieri è stato inaugurato ufficialmente il Comitato della Madonna del Carmine in occasione dei festeggiamenti della prossima festa del 16 Luglio.

Scrivono gli organizzatori:

“Iniziamo insieme il cammino verso i solenni festeggiamenti in onore della nostra amata Madonna del Carmine, affidando a Lei ogni preparativo e ogni iniziativa.

Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e che contribuiranno con impegno e devozione alla riuscita della festa.

Viva Maria Santissima del Carmine!”.

Ecco le foto.