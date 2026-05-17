Potenza-Ascoli, playoff da brividi al Viviani ma il verdetto è rimandato con la partita di ritorno al Del Duca!

Grande spettacolo al Viviani di Potenza per il secondo turno nazionale di questi playoff.
Potenza e Ascoli si sono sfidate questa sera, Domenica 17 Maggio, alle ore 20:00.
Da un lato i già campioni d’Italia, titolo ottenuto lo scorso 1° aprile al Francioni di Latina, nella doppia finale proprio contro i nerazzurri.
Dall’altro lato, invece, la squadra di Tomei che ha mancato la promozione diretta in Serie B per una manciata di punti.
I rossoblù questa sera hanno tentato di rendersi ancora protagonisti dopo le due recenti prestazioni.
Tuttavia la partita si è conclusa con 0 a 0.
Il match di ritorno è previsto Mercoledì 20 al Del Duca con lo stesso orario di oggi.
Forza Leoni, avanti così!