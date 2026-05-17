Case di Comunità in Basilicata: “positivo il percorso di confronto istituzionale avviato con i sindaci delle aree interessate”. I dettagli

«Il PNRR rappresenta una straordinaria opportunità per rafforzare la sanità territoriale lucana, portando sui territori servizi, strutture e modelli organizzativi innovativi destinati a integrarsi stabilmente nel nostro Servizio sanitario regionale.

È un percorso strategico che abbiamo sostenuto con convinzione, nella consapevolezza che la vera sfida non sia soltanto realizzare infrastrutture, ma renderle realmente funzionali ai bisogni delle comunità».

Lo dichiara Francesco Fanelli, Presidente della Prima Commissione consiliare, che continua:

«Nella fase iniziale di programmazione della rete territoriale, il lavoro fu condotto attraverso un confronto istituzionale con i territori e con i sindaci, individuando soluzioni condivise».

Afferma Fanelli:

«Oggi, di fronte alle criticità emerse in alcune aree rispetto all’attivazione dei modelli organizzativi delle Case di Comunità, serve lo stesso approccio: dialogo, chiarezza e capacità di trovare soluzioni equilibrate che tengano insieme gli obiettivi del PNRR e le esigenze reali delle comunità locali.

Accolgo positivamente il percorso di confronto istituzionale avviato in queste ore con i sindaci delle aree interessate, perché il coinvolgimento dei territori è sempre la strada giusta quando si affrontano temi che incidono direttamente sul diritto alla salute dei cittadini.

L’obiettivo comune deve restare uno solo: trasformare questa grande opportunità di investimento in un rafforzamento concreto ed efficace della sanità territoriale lucana».