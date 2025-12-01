Avigliano: le stanze del Monastero torneranno a trasformarsi in una galleria d’arte vivente. Ecco l’iniziativa

Domenica 8 dicembre 2025 prenderà il via la quarta edizione dei “Quadri Plastici – The Gallery”, con il primo dei quattro appuntamenti in programma.

Le successive date si terranno il 14 e 26 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026.

Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha registrato il tutto esaurito e un forte entusiasmo del pubblico, le stanze del Monastero Santa Maria degli Angeli di Avigliano torneranno a trasformarsi in una galleria d’arte vivente.

Dodici tele prenderanno forma attraverso rappresentazioni dal vivo che ridaranno vita a celebri capolavori della storia dell’arte, in un’esperienza immersiva e multisensoriale.

Gli artisti de “L’ombra dei saccenti” accompagneranno i visitatori, in piccoli gruppi, attraverso le sei sale del Monastero, arricchite da musiche selezionate da Rocco Mentissi, giochi di luce e suggestioni olfattive.

Nel buio, le opere emergeranno in tutta la loro forza evocativa, restituendo al pubblico le atmosfere dei grandi Maestri: Caravaggio, Mattia Preti, Orazio Gentileschi, Annibale Carracci, Carlo Maratta, Diego Velázquez, Raffaello Sanzio, Guido Reni, Tintoretto, Georges de La Tour e Battistello Caracciolo.

Ogni dettaglio — dai costumi alle scenografie fino agli oggetti presenti nelle tele originali — sarà fedelmente ricreato dagli artigiani dell’associazione AviliArt.

Le opere rappresentate saranno:

• Ritratto del dottor Bossy

• Buona ventura

• La vestale Tuccia

• Due giovani uomini che mangiano ad un’umile tavola

• Maddalena Strozzi

• Ritratto del cardinale Gabriele Paleotti

• Ritratto di Beatrice Cenci

• Ritratto di Jacopo Sansovino

• San Girolamo che legge

• Giovane donna con violino

• Santa Veronica

• I Santi Medici Cosma e Damiano

Il percorso si concluderà con una mostra “dietro le quinte”, dove sarà possibile osservare da vicino costumi, accessori e oggetti di scena delle precedenti edizioni.

Novità di quest’anno sarà il “Box delle Emozioni”, uno spazio dedicato in cui i visitatori potranno lasciare una testimonianza delle sensazioni e delle emozioni provate durante il percorso, contribuendo così a costruire una memoria collettiva dell’esperienza.

L’accesso alla “Gallery” sarà possibile dalle 16:00 alle 21:30, prenotando il proprio ingresso sulla piattaforma: https://thegallery2025.netlify.app

L’ingresso è libero e la prenotazione non è necessaria per i bambini fino a 10 anni.

L’evento è realizzato dall’associazione AviliArt di Avigliano, in collaborazione con il Comune di Avigliano, la Regione Basilicata e la Fondazione Carical.

Di seguito la locandina con i dettagli.