Avigliano: ok alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga su tutto il territorio. I dettagli

Il Comune di Avigliano risulta tra i destinatari del “Piano Italia 1 Giga”, un poderoso intervento pubblico previsto nella Strategia italiana per la Banda Ultra Larga che, in attuazione al PNRR, definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi minimi di trasformazione digitale del paese indicati dalla Commissione europea.

È quanto annuncia il Sindaco, Giuseppe Mecca, che aggiunge:

“Un investimento complessivo di 3,8 miliardi con l’obiettivo di fornire connettività ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload alle unità immobiliari che, a seguito delle attività di mappatura eseguite, sono risultate in questo momento non coperte da almeno una rete in grado di fornire in maniera affidabile velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s.

TIM eseguirà i lavori di realizzazione della fibra ottica su tutto il territorio comunale, fornendo così una infrastruttura quanto mai essenziale per affrontare le sfide moderne legate alla digitalizzazione, alle nuove forme di commercio a distanza, al lavoro in smart working e a tutti i progetti che rendono la connessione veloce un elemento centrale per poter stare a passo per gli altri Comuni d’Italia e d’Europa.

Anche l’idea di Avigliano città universitaria, proposta al Presidente Bardi già con il protocollo siglato il 23 settembre 2021, passa attraverso la previsione di infrastrutture e servizi che solo in questa fase storica, per l’enorme mole di risorse disponibili, possono essere fornite ai territori.

I lavori sono già in corso di esecuzione, con i tecnici di TIM che stanno operando su tutto il territorio comunale, centro e frazioni, in questa straordinaria opera che coinvolge quasi 7 milioni di civici in tutta Italia, suddivisi in 15 aree geografiche, tra cui anche il Comune di Avigliano”.a

