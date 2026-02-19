ULTIME NEWS

Balvano, 82° Anniversario della Sciagura Ferroviaria: la comunità si raccoglie per rendere omaggio alle vittime. L’evento in programma

19 Febbraio 2026

82° Anniversario della Sciagura Ferroviaria di Balvano.

Sottolinea il Comune di Balvano:

“Il 3 Marzo 1944 è una delle pagine più dolorose della nostra storia.

A 82 anni di distanza, la comunità si raccoglie per rendere omaggio alle vittime di un evento che ha segnato profondamente il nostro territorio.

Questo il Programma del 3 Marzo 2026:

  • Ore 10:40 – Chiesa Madre di S. Maria Assunta di Balvano
    Celebrazione della Santa Messa
  • Ore 11:30 – Cimitero Comunale
    Scopertura del mosaico in ceramica vietrese “Momento in Memoria”, dedicato alle vittime.

Un momento di raccoglimento e preghiera per onorare chi ha perso la vita e custodire, insieme, la memoria della nostra comunità.

La cittadinanza è invitata a partecipare.