Balvano, 82° Anniversario della Sciagura Ferroviaria: la comunità si raccoglie per rendere omaggio alle vittime. L’evento in programma

82° Anniversario della Sciagura Ferroviaria di Balvano.
Sottolinea il Comune di Balvano:
“Il 3 Marzo 1944 è una delle pagine più dolorose della nostra storia.
A 82 anni di distanza, la comunità si raccoglie per rendere omaggio alle vittime di un evento che ha segnato profondamente il nostro territorio.
Questo il Programma del 3 Marzo 2026:
- Ore 10:40 – Chiesa Madre di S. Maria Assunta di Balvano
Celebrazione della Santa Messa
- Ore 11:30 – Cimitero Comunale
Scopertura del mosaico in ceramica vietrese “Momento in Memoria”, dedicato alle vittime.
Un momento di raccoglimento e preghiera per onorare chi ha perso la vita e custodire, insieme, la memoria della nostra comunità.
La cittadinanza è invitata a partecipare.